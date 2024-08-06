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Hamas'tan Türkiye'ye 'Haniye' teşekkürü: Cenazeye büyük bir heyetle katılım gerçekleştirdiğiniz için müteşekkiriz

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

13:27 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:48 - 6/08/2024 Salı
AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da Siyonist İsrail'in suikastı sonucu şehit oldu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da Siyonist İsrail'in suikastı sonucu şehit oldu.

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Haniye'nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.


İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


'Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz'

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.


Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.


#gazze
#Hamas
#İran
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#Katar
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#Türkiye
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