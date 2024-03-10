Hamileleri özellikle öldürüyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki özel raportörü Reem Alsalem, "İsrail, doğumları önlemeye çalışıyor, çok sayıda anneyi, bebeği öldürüyor veya açlıktan ölmelerine sebep oluyor ya da bombardımanlar veya keskin nişancılar tarafından topluca öldürülmelerine olanak veriyor" dedi. "İsrail ya da Filistin'de işlenen herhangi bir cinsiyete dayalı şiddet suçu, dünyanın geri kalanın da olduğu gibi bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalı" ifadesini kullanan Alsalem, "Bu suçlar kesinlikle cezası kalmamalı" ifadesini kullandı. İsrail'in, Filistinli kadınları, özellikle anneleri üremelerini hedef alan şiddette maruz bıraktığını söyleyen Alsalem, ayrıca, Gazze'de her saatte 2 annenin öldüğünü kaydetti.

9 BİN KADIN ÖLDÜ

Alsalem, askerlerin kadınların özel eşyalarına bir savaş ganimeti gibi davrandığını vurgulayarak, "Bu hareketler, Filistinlilerin öldürüldüğü, belki de hala enkaz altında oldukları evlerin kalıntılarının üzerinde yapılıyor" diye konuştu. İsrail askerlerinin bu tür eylemlerine yönelik soruşturma açılmasını ve bunların sonlandırılmasını isteyen Alsalem, "Sorumlular hesap vermeli." dedi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bin 900 kadın öldü. BM verilerine göre, yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. 3 binden fazla kadın eşini kaybetti ve ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı. BM raportörleri, hamilelerin giderek artan sayıda düşük yaptığına, ağrı kesici ve anestezi olmadan sezaryenle doğurmak zorunda kaldığına, annelerin açlık ve susuzluk nedeniyle bebeklerini emziremediğine işaret ediyor.

Sümeyye’nin kimsesi yok

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na 23 Aralık'ta düzenlediği saldırıda ölen annesi Henadi Ebu Amşe'nin karnından başarılı bir operasyonla sezaryenle alınan bebek 77 günlük oldu. Yakınlarından haber alınamayan isimsiz bebeğe bu sürede bakım hizmeti veren hastane personeli, İsrail saldırısı sonucu Bureyc Mülteci Kampı'nda öldürülen meslektaşlarını hatırlamak için Sümeyye ismini verdi. Hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Doktor Verde el-Avavide, bebeğin mucize bir biçimde hayata tutunduğunu, ölü doğan Sümeyye’yi sağlık personelinin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğünü kaydetti.







