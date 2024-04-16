Han Yunus hayata dönüyor: İşgalcinin bıraktığı yıkım temizleniyor

İşgalci İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti belediyesi, ambulans ve vatandaşların geçişini kolaylaştırmak için yollardaki moloz yığınlarını temizlemeye başladı. Han Yunus Belediyesi çalışanları, İsrail ordusunun 4 ay süren kara saldırısı sırasında ev ve iş yerlerinin yıkılması sonucu biriken molozları kaldırmak için yakıt ve araç yetersizliği nedeniyle kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok yol açıldı
Han Yunus Belediyesi yetkililerinden İyad Ebu Halil, İsrail ordusunun kentten çekilmesinin ardından vatandaşlardan yolların açılması ve molozların kaldırılması yönünde aldıkları talepler üzerine, akaryakıt yokluğu ve ağır iş makinalarının İsrail ordusu tarafından tahrip edilmesine rağmen basit araç gereçlerle birçok yolu açmayı başardıklarını söyledi.
Altyapı büyük zarar gördü
İsrail ordusu, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri kurtarma bahanesiyle kara saldırısı başlattıktan 4 ay sonra, 7 Nisan'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu. İsrail saldırıları, şehri büyük ölçüde etkileyerek yollara, evlere ve altyapıya büyük zarar verdi.
Kuzeye de dönüyorlar
Öte yandan Gazze'nin kuzeydeki evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve güney ile orta kesimlere sığınan Filistinliler de aylar sonra karşılaşacakları manzara ne olursa olsun evlerine dönmek için yollara döküldü. Çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinli, El Rashid El Sahel Caddesi üzerinden araçlar ve at arabaları ile evlerine dönmeye başladı. Bazı sivillerin İsrail kontrol noktasını geçerek kuzeydeki evlerine ulaştıklarını aktaran bölge sakinleri, İsrail ordusundan 50 yaş üzeri erkeklerin, 14 yaş altındaki erkek çocukların ve kadınların Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmelerine izin verildiğine dair mesajlar geldiğini bildirdi. İşgalci güç ise geri dönme teşebbüsüne karşı uyarıda bulundu.
Saatlerce yemek kuyruğunda
Han Yunus kentindeki çocuklar da hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden ailelerine bir kap alabilmek için kuyrukta bekledi. saatlerce sırada bekleyen minik yürekler, ellerindeki kapları doldurduktan sonra evlerinin yolunu tuttu.