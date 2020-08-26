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Dünya Atinayı cepheye sürdüler O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistana indirim üstüne indirim yapıyor
AVRUPA

Hangi ülkeler Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a nasıl yardım yapıyor?

Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor

Doğu Akdeniz’de Atina’yı Türkiye’nin karşısına diken ülkeler bir yandan da ekonomik krizdeki bu ülkeye milyarlarca dolar değerinde silah satıyor. Yunanistan’ı kışkırtan ülkelerin başında, bölgeye savaş gemisi ve uçak gönderen Fransa var.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye karşıtı cephe hem elindeki eski teknolojileri satma hem de Yunanistan’ı silahlandırarak soyma yarışına girişti. Mali yönden batık durumda olmasına rağmen silahlanma programını sürdüren Atina’nın modernizasyon ve hazır silah alımı kararları, bu ülkeye savaş gazı veren ülkeleri heyecanlandırdı. Yunan ordusuna bir yıldır yeni nesil ‘Belharra’ tipi fırkateyn satmak isteyen Fransa, 2 gemi için 3 milyar euro teklifinde indirime giderek fiyatı 2 milyara indirdi. Paris yönetimi, bu fiyata 3 yıllık destek paketinin yanı sıra pek çok füze ve silahı da dahil etti. İngiltere ise elindeki Type23 tipi firkateynleri Type26 ve daha ucuz olan Type31 ile değiştirmek istediğinden, kullanım dışı kalacak Type23’leri Atina’ya pazarlama uğraşında. İngiliz donanması bu gemilerden 3’ünü Yunanlılara satmak için girişim başlattı.

Fransız Belharra fırkateyni

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İngiliz Type23 savaş gemisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi.

KAPSAMLI DESTEK AMERİKA’DAN

Atina yönetiminin Mısır’la yaptığı korsan deniz anlaşmasının mimarı ABD ise envanterden çıkarttığı 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterini 44 milyon dolar karşılığında Yunanistan’a sattı. Yine ABD Ulusal Muhafızları’nın ihtiyaç fazlası olarak belirleyip kullanım dışına çıkardığı araçlar da Atina’ya yollanıyor. Platformlar arasında M2 Bradley zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve M1117 Guardian tekerlekli zırhlı araçlar var. Atina, ABD’nin hizmet dışına çıkardığı ZMA’lardan 350 adet, Guardian’lardan ise 1200 adet edinmeyi planlıyor. ABD ile 3 adet Reaper tipi İHA için müzakereler de başlatıldı. Washington, bunlar haricinde daha pahalı silahlarla da Atina ekonomisini zorlayacak. ABD Dışişleri bu kapsamda 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopter ve ek sistemlerinin satışına onay verdi.

ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek
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ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek

BAE APACHE PARÇALARI VERDİ

  • Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden de ihtiyaç fazlası yedek parçanın teminiyle AH-64 Apache helikopterlerini modernize etmeyi planlıyor. 19 helikopterin modernizasyonu için 35 milyon dolar maliyet düşünülüyor.

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Atinayı cepheye sürdüler

Atina'yı cepheye sürdüler

Bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyorlar.
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