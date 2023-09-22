Hankendi'ndeki Ermeniler delil karartıyor: Kasıtlı yangınlar çıkarıp arşivleri imha ediyorlar

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları yakarak kaçmıştı. (Foto: Arşiv)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun ardından tüm alanların tam kontrol ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.
"Kasıtlı yangınlar çıkarıp arşivleri imha ediyorlar"
Azerbaycan'ın antiterör operasyonu
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.