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Dünya

Hankendi'ndeki Ermeniler delil karartıyor: Kasıtlı yangınlar çıkarıp arşivleri imha ediyorlar

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 24 saat süren operasyon sonrasında teslim olan Karabağ'daki Ermenilerin, Hankendi şehrinde kasıtlı yangınların çıkardığını ve idari arşivleri yakarak imha ettiğini duyurdu.

20:49 . 22/09/2023 Friday
AA
İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları yakarak kaçmıştı. (Foto: Arşiv)

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları yakarak kaçmıştı. (Foto: Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun ardından tüm alanların tam kontrol ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

"Kasıtlı yangınlar çıkarıp arşivleri imha ediyorlar"

Açıklamada,
"Hankendi şehrinde, karşı tarafın kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı, çeşitli idari binalarda belge, maddi delil ve arşivlerin imha edildiği gözlemleniyor."
bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.





#Azerbaycan
#Ermeni
#Hankendi
#Karabağ
24 minutes ago
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