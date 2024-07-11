İsrailli esirleri kurtarmak yerine onları öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü’nün 7 Ekim’de de uygulandığı haberleri İsrailli yüksek rütbeli bir asker tarafından doğrulandı. Talimatın 7 Ekim saat 11.22’de verildiğini belirten üst rütbeli asker, “Kâbuslarımızda bile böylesine bir saldırı planımız yoktu” dedi.