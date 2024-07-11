Rapor, İsrail ordusunun 7 Ekim'de yaşanan kapsamlı sızma senaryosuna hazırlıklı olmadığını doğruladı.
Yapılan incelemeye göre Kibutz'daki evlerde ağır hasar oluştuğu ve restorasyon sürecinin uzun sürmesinin beklendiği belirtildi.
Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, İsrail ordusu tarafından yapılan bir soruşturmada, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sırasında ordunun Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri Yahudi yerleşim birimindeki davranışında "ciddi kusurlar" olduğunun ortaya çıktığı belirtilmişti.
İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü "Hannibal Protokolü"
İsrail'de 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.
Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.
İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.
İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.