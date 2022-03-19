​Harry Potter Zelenski: Sokak sanatçıları Ukrayna’ya çizgileriyle destek veriyor

Ukrayna’yı işgal girişiminde bulunan Rusya’ya dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, sokak sanatçıları da savaşa karşı duruşlarını çizdikleri duvar resimleriyle gösteriyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da WOSKerski mahlaslı bir sanatçının çalışmasında, Ukrayna bayrağı renklerinde bere takan bir kadın çizildi.

Müstear isme sahip sanatçılar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tarihi yapılar ya da bayrak taşıyan bir kız çocuğu ile savaşın etkisini Avrupa sokaklarına taşıdı.

Galler’in başkenti Cardiff’te bir başka çalışmada, Ukrayna bayrağı üzerine bir damla gözyaşı döken bir göz tasvir edildi.

Bir duvar resminde Zelenski, İngiliz yazar J.K. Rowling’in fantastik roman kahramanı Harry Potter’a benzetildi.

Fransız sanatçı Emyart’ın, Paris’teki çalışmasında Ukrayna bayrağı taşıyan ve başında çiçekli bir taç olan Ukraynalı kız çocuğu görülüyor.

Harry Potter’ın alnında düşmanı Voldemort’un bıraktığı yara izi de, Rus işgalinin sembolü olan “Z” harfi ile değiştirilerek eklendi.

Bir başka Fransız sanatçı Kelu Abstract ise Paris’te Ukrayna bayrağı renkleri ile boyanmış bir duvara gözleri bağlı bir adamın haykırışını resmetti. Çalışmaya “hakların için savaş” notunu da ekledi.

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