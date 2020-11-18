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Dünya Hatalı üretildiği için düşerek yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX yasağı 20 ay sonra kaldırıldı
AMERİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hatalı üretildiği için düşerek yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX yasağı 20 ay sonra kaldırıldı

ABD Federal Havacılık Kurumu (Federal Aviation Administration - FAA) yaklaşık 20 aylık inceleme sonrasında, Boeing 737 MAX uçaklarına uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Endonezya ve Etiyopya’da düşen iki uçak kazasında

346 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür dilemişti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

FAA, 2019 yılı bahar aylarında, daha sonra yazılım hatasın kaynaklı olduğu anlaşılan, art arda iki büyük kazaya karışan Boeing 737 MAX uçaklarının uçuşunu durdurmuştu. FAA Başkanı Stephen Dickson, Çarşamba günü Boeing 737 MAX uçaklarının üzerindeki yasağı resmi olarak kaldırma emrini imzaladı.

"Artık rahatça uçabiliriz"

Deckson yayınladığı bir video mesajında, "Bizi bu noktaya götüren yol uzun ve yorucuydu, ancak baştan bunu doğru yapmak için gerekli zamanı alacağımızı söyledik. Ailemin bu açıklarla uçması konusunda yüzde 100 rahat hissediyorum" dedi.

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Gerekli izinler verildi

Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı da (EU Aviation Safety Agency - EASA) Ekim'de havacılık şirketinin yazılıdaki hataları düzelttiğini ve "yeterince yüksek" bir güvenlik düzeyine ulaştığının belirlendiğini açıkladı ve bu bağlamda Boeing 737 MAX uçaklarının yeniden uçmalarını sağlayacak izni verdiğini duyurmuştu.
FAA acıklamasının hemen ardından, Wall Street borsasısın açılış öncesi işlemlerinde Boeing hisseleri yüzde 5.6 yükseldi

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