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Dünya

Hatay depremi sırasında İsrail Mısır ve Suriye'de şaşırtan görüntü

Kahramanmaraş depremi sonrası dün de Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye, Mısır gibi çok sayıda ülkede de hissedildi. Deprem sırasında İsrail, Suriye ve Mısır'da beliren ışık hüzmeleri dikkat çekti. Öte yandan İsrail'de de Akka kentinde denizin 25-30 metre civarında çekildiği görüldü.

15:17 . 21/02/2023 Salı
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Suriye - Lazkiye

Suriye - Lazkiye

10 ili sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye dün gece fr 20.04'te ve 20.07'de Hatay'da meydana gelen depremlerle sarsıldı. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki şiddetli depremlerde 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, depremin Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye, Mısır gibi ülkelerden de hissedildiği bildirildi. Öte yandan deprem esnasında bazı ülkelerde dikkat çeken olaylar meydana geldi.

Mısır - İskenderiye

Deniz çekildi

Hatay'da meydana gelen depremler esnasında depremin hissedildiği ülkelerden biri olan İsrail'de denizdeki görüntüler dikkat çekti. İsrail'in Akka kentinde denizin 25-30 metre civarında çekildiği görüldü. Suyun çekilmesiyle birlikte kıyıya yakın taşlar gözle görülür hale geldi.

Suriye ve Mısır'da ışıklar belirdi

Deprem anında ilginç görüntüler Mısır ve Suriye'de de yaşandı. Hatay depreminin yaşandığı esnada Suriye'nin Lazkiye kentinde havada ışıklar görüldü. Aynı anlarda Mısır'ın İskenderiye kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Gecenin karanlığı çıkan ışıklarla aydınlandı.


#Hatay
#Deprem
#Mısır
#İsrail
#Suriye
#Işık
40 dakika önce
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Hatay depremi sırasında İsrail Mısır ve Suriye'de şaşırtan görüntü
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