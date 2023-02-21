Hatay depremi sırasında İsrail Mısır ve Suriye'de şaşırtan görüntü

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Suriye - Lazkiye
10 ili sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye dün gece fr 20.04'te ve 20.07'de Hatay'da meydana gelen depremlerle sarsıldı. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki şiddetli depremlerde 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, depremin Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye, Mısır gibi ülkelerden de hissedildiği bildirildi. Öte yandan deprem esnasında bazı ülkelerde dikkat çeken olaylar meydana geldi.
Hatay'da meydana gelen depremler esnasında depremin hissedildiği ülkelerden biri olan İsrail'de denizdeki görüntüler dikkat çekti. İsrail'in Akka kentinde denizin 25-30 metre civarında çekildiği görüldü. Suyun çekilmesiyle birlikte kıyıya yakın taşlar gözle görülür hale geldi.
Deprem anında ilginç görüntüler Mısır ve Suriye'de de yaşandı. Hatay depreminin yaşandığı esnada Suriye'nin Lazkiye kentinde havada ışıklar görüldü. Aynı anlarda Mısır'ın İskenderiye kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Gecenin karanlığı çıkan ışıklarla aydınlandı.