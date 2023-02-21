'Dezenformasyon Bülteni' yayımladı: İletişim Başkanlığı'ndan depremdeki ışımalara ilişkin açıklama

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Depremde meydana gelen ışık hüzmeleri.
Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin liralık nakdi yardıma vergi dairelerince haciz konulduğu iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Vergi daireleri, depremin yaşandığı günden bu yana kamu alacaklarının tahsili için hiçbir haciz uygulaması yapmamıştır. Ayrıca 8 Şubat 2023 tarihli, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi daireleri tarafından yapılanlar dahil tüm icra takipleri durdurulmuştur. Deprem tarihinden sonra herhangi bir şekilde haciz yapılmadığı için daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz işlemi, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmemektedir" açıklaması yapıldı.
TOKİ'nin Konya'da inşa ettiği evlerin boş durduğu ve depremzedelerin yerleştirilebileceği iddiasının da dezenformasyon olduğu belirtilerek, "Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Dedemli Mahallesi'nde Bozkır Barajı'nın inşası sebebiyle mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde TOKİ tarafından 428 adet konut yapılmış ve 4 Eylül 2021'de çekilişle hak sahiplerine verilmiştir. İlgili konutların özel mülkiyet olması sebebiyle, taşınmazların tasarrufu konut sahiplerine aittir. Bölgede AFAD koordinasyonuyla herhangi bir tahsis söz konusu olmamakla birlikte; mahalle sakinleri şahsi tasarruflarıyla şu anda yaklaşık 70 konutu depremzedeler için tahsis etmiştir" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden depremin ardından rapor istenilip, İnsani Yardım Tugayı’na ‘hazır ol’ emri verildiği kaydedilerek, "Saat 06.00 itibarıyla de 2'nci Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır" açıklaması yapıldı.