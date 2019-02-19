Dünya Hatice Cengizden Avrupa Parlamentosuna ziyaret
AVRUPA

Hatice Cengiz'den Avrupa Parlamentosu'na ziyaret

Hatice Cengiz'den Avrupa Parlamentosu'na ziyaret

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "AP'de insani mesuliyetten dolayı bulunuyorum. Sadece Cemal'in nişanlısı olarak değil, savunduğu değerler, hayatı boyunca özellikle kendi ülkesindeki insanlar için, Arap dünyasındaki insanlar için istediği değerler nedeniyle buradayım" dedi.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (solda) ve AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri (sağda), Brüksel'de basın açıklaması yaptı.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (solda) ve AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri (sağda), Brüksel'de basın açıklaması yaptı.

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Avrupa Parlamentosu'nu (AP) "insani görevini" yerine getirmek için ziyaret ettiğini söyledi.

Cengiz, Brüksel'deki AP binasında AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Brüksel ziyaretinin Suudi Arabistan'a yönelik "ileriye dönük yaptırımlar" için olumlu katkı sağlamasını umduğunu belirten Cengiz, "AP'de insani mesuliyetten dolayı bulunuyorum. Sadece Cemal'in nişanlısı olarak değil, savunduğu değerler, hayatı boyunca özellikle kendi ülkesindeki insanlar için, Arap dünyasındaki insanlar için istediği değerler nedeniyle buradayım." ifadelerini kullandı.

AA
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, AP'de basın açıklaması yaptı.

"Suudi Arabistan'ın yanına kalmasına izin vermeyeceğiz"

Panzeri ise AP'nin, Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin tüm gerçeklerin aydınlatılması ve konunun gündemde tutulmasında kararlı olduğunu belirterek, "AP ve İnsan Hakları Komitesi şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeden memnun değil." dedi.

Bağımsız bir inceleme komitesinin kurulması taraftarı olduklarını ifade eden Panzeri, "Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın yanına kalmasına izin vermeyeceğiz. Avrupa'nın bazen bu ülkeye yönelik ticaret ve silah satışı konusunda tutarsız davrandığının farkındayım. Ancak, insan haklarının korunması konusunda kararlı olmalıyız." diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Konsolosluğa ilk gidişimizde çok iyi karşıladılar
GÜNDEM
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Konsolosluğa ilk gidişimizde çok iyi karşıladılar

İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
GÜNDEM
İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
/**/
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Bu akşam şölen var

Bu akşam şölen var

​Ay yüzde 14 daha büyük ve parlak görünecek.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Saadet'ten aday oldu

Saadet'ten aday oldu

İdris Naim Şahin Ordu'da aday gösterildi.
64 metreye ulaşıldı

64 metreye ulaşıldı

​2021'in nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
81 ile riskli alan genelgesi

81 ile riskli alan genelgesi

​Çevre Bakanı Kurum: 3 ay içinde bildirilmesi gerekiyor.

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Tanzim satış sırasındaki vatandaşa iğrenç gönderme.
Su için deharekete geçildi

Su için deharekete geçildi

​Fahiş fiyatlara yönelik denetim listesine alındı.
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahipleri ay sonuna kadar başvuru yapmalı.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.
Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Dünyanın dört bir yanına satılıyor

Dünyanın dört bir yanına satılıyor

​Muğla'da üretilen Dalyan havyarına ilgi yoğun.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.