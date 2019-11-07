Hava kirliliğinden koruyorlar: Hindistan'da "tanrılara" maske takıldı

Hindistan'da bebeği canlı canlı gömmeye çalışırken yakalandılar

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde bir kız bebeğini canlı canlı gömmeye çalışan dedesi ve arkadaşı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bebeğin dedesi ve arkadaşı, polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi. Polisin yaptığı incelemede kız bebeğin yaşadığı belirlenirken, şüpheli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bebek ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.