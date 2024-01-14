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Dünya

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Japonya'da All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. 59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın. iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edildi. Uçak acil olarak kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

14:14 - 14/01/2024 Pazar
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ANA yetkilisinin açıklamasına göre, kuzeydeki Sapporo'dan güneydeki Toyama'ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak saptandı.


Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen söz konusu çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Kalkış yaptığı kuzeydeki Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inen uçak, bakıma alındı.


59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı.




#All Nippon Airways
#ANA
#Japonya
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