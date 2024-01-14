Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Bakan Lloyd Austin'in tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.