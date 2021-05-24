Dünya Havayolu şirketlerinden Belarus hava sahasını kullanmana kararı
AVRUPA

Havayolu şirketlerinden Belarus hava sahasını kullanmana kararı

Macaristan havayolu şirketi Wizz Air, bugün Kiev-Tallinn seferini yaparken Belarus hava sahasını kullanmayarak uçuşu Polonya hava sahası üzerinden gerçekleştirdi. Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını "zorla" başkent Minsk'e indirmesi ve uçakta bulunan muhalif bir gazeteciyi gözaltına alması sonrası, Letonyalı havayolu şirketi airBaltic de uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama kararı almıştı.

Haber Merkezi İHA
Havayolu şirketlerinden Belarus hava sahasını kullanmana kararı
Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına almıştı.

Ryanair yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilmesinin ardından havayolu şirketleri bu ülkenin hava sahası dışında uçuşlarını gerçekleştirmeye başladı.

Macaristan’ın havayolu şirketi Wizz Air de bugünkü uçuşunda Belarus hava sahasını kullanmadı.

Wizz Air, bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Estonya’nın başkenti Tallinn’e gerçekleştirdiği uçuşunu Polonya hava sahası üzerinden gerçekleştirdi.

Söz konusu uçuş süresinin Belarus hava sahası kullanılarak yapılan uçuşa oranla yüzde 30 daha uzun sürdüğü belirtildi.

BELARUS HAVA SAHASINA GÜVEN DUYULMUYOR

Letonya da Belarus hava sahasını kullanmadı
Wizz Air dışında bugün sabah saatlerinde Letonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi airBaltic de uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Durum açıklığa kavuşana ve yetkililer bir karar verene kadar Belarus hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiklerini bildiren şirket, "Yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim birincil önceliğimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Atina’dan Vilnius’e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair’e ait uçak dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Avrupa'da film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı
DÜNYA
Avrupa'da film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı
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