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Dünya

Hawaii’de bilanço ağırlaşıyor: Orman yangınlarında can kaybı 80’e yükseldi

ABD’nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80’e ulaştı. Eyalet tarihinin en ölümcül afetinde yüzlerce kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı. Adada üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

12:55 . 12/08/2023 Cumartesi
IHA
Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 80’e yükseldi

Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 80’e yükseldi

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 80’e yükseldiği duyuruldu.
Eyalet tarihinin en ölümcül afetinde yüzlerce kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı. Adada üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.
“Acil durum sirenleri çalmadı” iddiası
Adada doğal afet gibi durumlarda uyarıda bulunmayı amaçlayan acil durum sirenlerinin yangın sırasında çalmadığı iddia edildi. Hawaii Valisi Josh Green konuyla ilgili ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğundan emin olmak için kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatı verdim" ifadelerini kullandı.
Hawaii afet bölgesi ilan edilmişti
Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası’nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.


#Hawaii
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