Hawaii’de bilanço ağırlaşıyor: Orman yangınlarında can kaybı 80’e yükseldi

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 80’e yükseldiği duyuruldu.

Eyalet tarihinin en ölümcül afetinde yüzlerce kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı. Adada üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

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