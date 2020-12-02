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Dünya Hayvan öldürülmeden üretilen kültür etine dünyadaki ilk onay Singapurdan geldi
ASYA

Hayvan öldürülmeden üretilen kültür etine dünyadaki ilk onay Singapur'dan geldi

ABD'li Eat Just adlı şirket tarafından hayvan öldürmeden üretilen "tavuk parçaları" Singapur Gıda Ajansı'nın güvenlik onayından geçti. Kültür eti adı verilen bu gıda biyoreaktörlerle üretiliyor. Eat Just'ın ürünü 1200 litrelik bir biyoreaktörde üretiliyor ve daha sonra bitki bazlı muhtevayla birleştiriliyor. Şirket böylece etin hayvan öldürülmeden üretildiği bir geleceğin kapısını açabileceğini söylüyor.

Haber Merkezi Diğer
Kültür eti üretimi, et endüstrüsinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
Kültür eti üretimi, et endüstrüsinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Biyoraktörlerde, hayvan öldürülmeden üretilen et, dünyadaki ilk satış onayını Singapur'dan aldı. Guardian gazetesinin haberine göre bu gelişme et endüstrisinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

ABD'li Eat Just adlı şirket tarafından üretilen "tavuk parçaları" Singapur Gıda Ajansı'nın güvenlik onayından geçti ve şirket bu onayın, etin hayvan öldürülmeden üretildiği bir geleceğin kapısını açabileceğini söyledi.

Dünya genelinde onlarca şirket, kültür tavuk, sığır ve domuz eti geliştiriyor. Amaç endüstriyel hayvan yetiştirciliğinin iklim değişikliği ve doğa üzerinde etkisini azaltırken, daha temiz, ilaçsız ve hayvanların eziyet görmediği bir et üretimi.

Habere göre şu anda her gün 130 milyon tavuk ve 4 milyon tavuk eti için kesiliyor. Dünyadaki memelilerin yüzde 60'ı besi hayvanı, yüzde 36'sı insan ve sadece yüzde 4'ü vahşi hayvanlar.

Eat Just'ın ürünü 1200 litrelik bir biyoreaktörde üretiliyor ve daha sonra bitki bazlı muhtevayla birleştiriliyor. Ürün, normal tavuğa göre çok daha pahalı ve sadece Singapur'daki bir restoranda satılacak, ancak Eat Just üretim boyutları büyüdükçe, daha da ucuzlayacağını belirtiyor.

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