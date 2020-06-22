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AVRUPA

Hedef turizme balta vurmak: Gurbetçilerden Almanya’ya tepki

Gurbetçiler, Almanya’nın Türkiye’yi koronavirüs tehlikesi nedeniyle ‘riskli bölgeler’ listesine alarak, seyahat kısıtlaması getirmesine tepki gösterdi: Bize ‘İtalya’ya, İspanya’ya gidin’ diyorlar. Orada salgın daha yaygın. Amaç, Türkiye’nin turizmini baltalamak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'nın koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'yi 'riskli bölgeler' arasına alarak, seyahat kısıtlaması getirmesi ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de buna uyması, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçilerin tepkilerine neden oldu. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana kara yoluyla gelen gurbetçiler, Almanya'nın aldığı karara tepki gösterip itiraz edildiğini ve 16 eyaletinden 4'ünde uygulamanın iptal edildiğini söyledi.

DARBE VURMAK İSTİYORLAR

Almanya'da yaşayan ve yıllık iznini geçirmek üzere ana vatana gelen Remzi Gündüz, bu ülkenin kısıtlama uygulamasının amacının, Türk turizmine darbe vurmak olduğunu dile getirdi. Gündüz, "Biz ülkeye gelmeyelim, diye yapılan bir uygulama. İtalya'ya gitmemizde yasak uygulamayan, Türkiye'ye neden yasak uygulasın? Türkiye'nin durumu, İtalya ve İspanya'dan çok daha iyi. Bize açık açık 'Türkiye'ye gitmeyin' demiyorlar ama 'Tavsiye etmiyoruz, riskli bölge diyorlar.' Amaçları, Türk turizmine darbe vurmak" dedi.

Hollanda'dan gelen Ziyafettin Demir ise Almanya'nın ve ardından AB ülkelerinin bu kararı almasına tepki gösterdi.

İTALYA’YA GİDİN, DİYORLAR

Fotoğraf: Arşiv
  • Demir, Türkiye'yi 'riskli bölge' olarak görüp, İtalya ve İspanya'yı görmeyenlerin amaçlarının, Türk turizmine baltalamak olduğunu savundu. Demir, "Dünyada 195 ülke var, Türkiye kadar tedbir alan ülke olmadı. Ben 45 senedir Hollanda'da kalıyorum, Hollanda bu kadar tedbir almadı, Almanya bu kadar tedbir almadı. Bunun için Türkiye'yi kıskanıp, turizmini bitirmek için ülkelerinden tatil için insan göndermiyorlar. 'İtalya'ya, İspanya'ya gidin' diyorlar. Orada koronavirüs salgını daha yaygın. 'Yunanistan'a gidin' diyorlar. 'Ağustos başında kaldıracağız kısıtlamayı' diyorlar. Amaç, Türkiye'nin turizmini baltalamak" diye konuştu.

Gurbetçiler AB’ye izin baskısı yaptı: Seyahat serbestliğine Türkiye de alınsın
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