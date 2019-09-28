Dünya Hedefi tutturamayan Rus askerler evleri kurşunlayınca mahkemeden eğitim çalışmalarını yasakladı
ORTADOĞU

Hedefi tutturamayan Rus askerler evleri kurşunlayınca mahkemeden eğitim çalışmalarını yasakladı.

Rusya’da bir şehir mahkemesi kent merkezinde bulunan evlere mermiler isabet edince Rus Özel Muhafızları’nın şehirdeki eğitiminin durmasına hükmetti.

Haber Merkezi IHA
Rusya ordusu, son dönemde yaşanan kazalarla gündeme geldi. Pek çok tesiste yaşanan patlamalar ve askeri kazalar, ordu içinde denetim eksikliği olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Rusya ordusu, son dönemde yaşanan kazalarla gündeme geldi. Pek çok tesiste yaşanan patlamalar ve askeri kazalar, ordu içinde denetim eksikliği olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Rusya’nın Ufa şehrinde Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) tarafından sık sık eğitim tatbikatları düzenlenirken şehir merkezine yakın bir noktada bulunan eğitim alanındaki poligonlarda silahlarıyla hedef alan polisler yanlışlıkla binaları kurşunladı.

İHA
Tedirgin olan halk, polislerin eğitimlerinin durdurulması için yerel mahkemeye resmi başvuru yaptı.

Birçok kez yaşanan isabetsiz atışlar nedeniyle polislerin silahlarından çıkan mermiler çevrede bulunan konutların cam ve duvarlarına isabet etti.

Vatandaş evden çıkamıyor

Ufa halkı yapılan eğitimler sırasında birçok mermilerin evlerine isabet ettiği ve bu nedenle dışarıya çıkamadıklarını evlerinde bile her an ölüm korkusuyla oturarak tedirgin olduklarını anlattı.

Ufa halkı ayrıca evlerine isabet eden mermilerin camlarına isabet ettiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kamuoyu oluşturdu. Halkın başvurusu üzerine mahkeme tarafından oturum gerçekleştirilerek olay incelendi.

Mahkemeden yasak geldi

Bilirkişi ve resmi deliller üzerine karar veren mahkeme heyeti Ulusal Muhafızları’nın kentte bulunan eğitim alanında eğitim ve tatbikat yapmasını durdurarak yasakladı.

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