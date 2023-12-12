Hem katil hem hırsız

Terör devleti İsrail, bir yandan Gazze’yi aralıksız bombardımanla dümdüz ederken, bir yandan da sahadaki askerleri intikam ve toplu cezalandırma motivasyonuyla yağma ve vandalizm eylemlerine tüm hızıyla devam ediyor. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem’in, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan bir ay önce Batı Şeria’daki İsrail vandallığı hakkında yayınladığı rapordaki tüm eylemler, işgalci güç tarafından Gazze’de de yoğun bir şekilde işlenmeye devam ediyor. Yaşı, ideolojisi ve herhangi bir suçu olup olmadığından bağımsız, terör devletinin Filistinlilere karşı intikam ve toplu cezalandırma bakış açısıyla hareket ettiği bildirildi. İsrail askerleri, Batı Şeria’da baskın yaptıkları yerlerde her şeyi ters çevirip dolaplarda ne varsa yere atarak vandallık yapıyordu. Birçok Filistinli de paralarının ve mücevherlerinin aramalarda ortadan kaybolduğundan şikayetçiydi. Şimdi aynı süreci Gazze’de bir kez daha yaşandığı bildiriliyor. “Kendini savunma” bahanesiyle Filistinlilerin evlerine ve eşyalarına saygısızlık gösteren işgalci güç, istediği zaman onların eşyalarını çalabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada bazı yağma ve vandallık görüntülerini kayıt altına bile alan askerlerin herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadığı ve cezai işleme maruz