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Dünya

Hem katil hem hırsız

Gazze’de 8 bini çocuk 18 binden fazla insanı katleden ve soykırıma devam edeceğini açıklayan İsrail, bir taraftan da Filistinlilerin evlerini yağmalıyor, ziynet ve değerli eşyalarını çalıyor.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:14 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail, bir yandan Gazze’yi aralıksız bombardımanla dümdüz ederken, bir yandan da sahadaki askerleri intikam ve toplu cezalandırma motivasyonuyla yağma ve vandalizm eylemlerine tüm hızıyla devam ediyor. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem’in, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan bir ay önce Batı Şeria’daki İsrail vandallığı hakkında yayınladığı rapordaki tüm eylemler, işgalci güç tarafından Gazze’de de yoğun bir şekilde işlenmeye devam ediyor. Yaşı, ideolojisi ve herhangi bir suçu olup olmadığından bağımsız, terör devletinin Filistinlilere karşı intikam ve toplu cezalandırma bakış açısıyla hareket ettiği bildirildi. İsrail askerleri, Batı Şeria’da baskın yaptıkları yerlerde her şeyi ters çevirip dolaplarda ne varsa yere atarak vandallık yapıyordu. Birçok Filistinli de paralarının ve mücevherlerinin aramalarda ortadan kaybolduğundan şikayetçiydi. Şimdi aynı süreci Gazze’de bir kez daha yaşandığı bildiriliyor. “Kendini savunma” bahanesiyle Filistinlilerin evlerine ve eşyalarına saygısızlık gösteren işgalci güç, istediği zaman onların eşyalarını çalabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada bazı yağma ve vandallık görüntülerini kayıt altına bile alan askerlerin herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadığı ve cezai işleme maruz

kalmadığı belirtildi.

1 milyon avro çalmıştı

Terör devleti, Gazzelilerin el koyduğu paralarını da “Hamas’ın parası” bahanesiyle kendi hazinesine aktarıyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki aramalarda ele geçirdiği ve Hamas’a ait olduğunu iddia ettiği 1 milyon 200 bin avro değerinde nakit paraya el koymuştu. Bunun dışında el koyulan dolarların da dahil olduğu Filistinlilere ait tüm bu paranın İsrail hazinesine aktarılacağı açıklanmıştı. Ayrıca İsrail askerlerinin bazı bölgelerde yiyecek ve suların bulunduğu kamyonları ateşe verdiği de görülmüştü.

kampta Yakın mesafeden infaz

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak yaraladıkları silahsız Filistinli bir genci, yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntüde, İsrail güçlerinin, 8 Aralık'ta Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında silahsız Filistinlilere ateş açtığı ve Filistinli bir genci otomatik silahlarla kurşun yağdırarak katlettiği görülüyor. Görüntüde, İsrail askerlerinin uzaktan bir grup gence ateş açtığı, içlerinden Rami el-Abuşi isimli gencin yaralanarak yere düştüğü görülüyor. Ardından yerde yaralı halde yatan Abuşi'ye, yanına yaklaşan İsrail askeri aracının içinden otomatik silahla yakın mesafeden ateş açılıyor ve Filistinli genç orada öldürülüyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu. İşgal altındaki Filistin kentleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılacak küresel greve katıldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın tüm kentlerinde ulaşım durdu, bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı. Yerel borsada greve destek kapsamında işlemler durduruldu. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve dünyanın dört bir yanından STK ve aktivistler, 11 Aralık Pazartesi günü dünya çapında "StrikeForGaza (Gazze için Grev)" etiketi altında İsrail saldırılarına tepki ve Gazze'ye destek amaçlı "Küresel Grev" çağrısında bulunmuştu. Filistinli sendikalar, federasyonlar, bankalar, STK'lar ve şirketler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel greve katılacaklarını duyurmuştu.


#Gazze
#Soykırım
#İsrail
3 saat önce
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