Her 10 çocuktan biri işçi

Dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri işçilik yapıyor. Bu oran, Afrika'da her 5, Arap ülkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kıtasında her 19, Asya-Pasifik bölgesinde her 14 çocuktan biri olarak seyrediyor. BM'ye göre, dünya genelinde iş çevrelerinde istihdam edilen 5-17 yaş arası yaklaşık 151,6 milyon çocuk işçiliği mağduru. Mağdur 151,6 milyonun yarısı 5-11, 42 milyonu 12-14, 37 milyonu 15-17 yaş aralığında. 2000'de 245,5 milyon çocuk işçi, 2004'te 222,2 milyona, 2008'de 215,2 milyona, 2012'de 167,9 milyona ve 2016'da bugünkü seviyesi 151,6 milyona geriledi- 2025'e kadar çocuk işçisi sayısının 121 milyona, tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısının da 52 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor. BM, hedef programlarıyla 2025'e kadar çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.