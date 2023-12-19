Herzog: İsrail esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır

Hamas ve İsrail arasında kesilen ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığı öğrenildi. Katar’ın arabuluculuğunda başlatılan görüşmelerde başta esir takası olmak üzere birçok konunun ele alındığı belirtiliyor. Hamas, İsrail’in haksız yere tutukladığı tüm Filistinleri serbest bırakması karşısında rehine olarak tuttuğu asker ve Mossad ajanlarını bırakmayı önerdi. ‘Geçici’ olarak nitelendirilse de ateşkesin ‘kalıcı’ olabileceği vurgulanıyor. Ateşkesin hayata geçmesi ise 2 haftayı bulabilecek.