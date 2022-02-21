Heyecanlandıran keşif: 8 bin 500 yıllık

Birleşik Arap Emirlikleri’nde önemli bir arkeolojik keşif gerçekleşti. Arkeologlar 8 bin 500 yıllık bir konut bulduklarını söyledi. Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı, yaptığı basın açıklamasında keşfedilen konutun daha önce bulunan konutlardan 1000 yıl daha eski olduğunu ifade etti. Bulunan konut, Abu Dhabi’nin batısında bulunan Ghagha adasında bulunuyor.

Yapılan açıklamada, binanın basit yuvarlak odalardan oluştuğu, taştan yapıldığı, yüksekliğinin yaklaşık 3 metre olduğu kaydedildi. Binanın içinde yüzlerce tarihi kalıntı ortaya çıkarıldı ve çıkan kalıntılardan topluluğun deniz ürünlerinden faydalanmış olabileceğine dikkat çekti.

Rekoru kırdı

Bugüne kadar uzmanlar, dünyanın en eski evi olarak Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Dobriç bölgesinde yapılan kazılarda bulunan 2 katlı evin olduğunu açıklamıştı. Durankulak Gölü'ndeki adada keşfedilen ev, 7 bin 500 yıl öncesine ait. Yaklaşık 400 metrekare alana sahip iki katlı bina dünyada bugüne kadar bulunan en eski taş ev olduğu bildirilmişti.

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FOTOĞRAF 12 İngiltere'de tarihi bir keşif yapıldı. Çocukların aileleri tarafından duygusal anlamları olan nesneler ile birlikte gömüldüğü eski bir mezarlık alanının keşfi, British Museum tarafından bir yüzyıldan fazla bir süredir ülkedeki tarih öncesi sanatın 'en önemli' keşfi olarak nitelendirildi. Söz konusu mezar, İngiltere’nin Doğu Yorkshire bölgesinde yer alan ve Stonhenge’a 380 km uzaklıkta bulunan Burton Agnes kentinde 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. 5 bin yıllık mezarda ayrıca, oyulmuş bir taş davul, bir tebeşir topu ve cilalı bir kemik iğne de bulundu. Bununla birlikte, işlevsel bir müzik aletinden çok bir heykel ya da tılsım olarak üretilmiş gibi görünen davul, Stonehenge'in henüz yeni inşa edilmeye başlandığı bir döneme ait bilinen dört eşyadan biri olma özelliğine sahip.<br><br> British Museum'daki 'Stonehenge Dünyası' sergisinin küratörü Neil Wilkin, bunun son 150 yılda İngiltere'de bulunan 'en önemli' tarih öncesi sanat eseri olduğunu belirterek, “Burton Agnes mezarlığının keşfi son derece heyecan verici. Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu. Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu. Diğer taraftan, Wilkin çocuklarının insan kurban edilmesi geleneği nedeniyle ölmüş olmalarının mümkün olduğunu ancak definlerin doğası nedeniyle bunun pek olası olmadığını söyledi. Wilkin şunları söyledi: “Arkeologlar, içinde çocukların bulunduğu bir avuç mezar dışında, İngiliz tarihinde bu döneme ait çok az mezar buldular. Bu nedenle yetişkinler o dönemde öldüklerinde yakıldığına inanıyoruz. Ancak bu nesneler, neredeyse savunmasız küçük çocukları koruyorlar gibi. Onlarda büyülü bir şeyler var. Kim bilir bu ailenin başına neler geldi?” Ayrıca tebeşirden oyulmuş 5 bin yıllık davulun, British Museum'da ilk kez 17 Şubat'tan itibaren “The World of Stonehenge” sergisinde halka açık bir şekilde gösterileceği belirtildi. Müze, davulla ilgili kapsamlı araştırmaların, bunun İngiltere’de şimdiye kadar bulunan en önemli antik nesnelerden biri olduğunu doğruladığını açıkladı. Wilkin, \"Bu gerçekten dikkate değer bir keşif ve son 100 yılda İngiltere’de bulunan en önemli tarih öncesi sanat eseridir.\" dedi. Öte yandan, müze, davulun stilinin Stonehenge ve ilgili yerlerden gelen nesnelerin stilini yansıttığın aktardı. El ele tutuşarak ya da dokunarak birbirine yakın gömülen üç çocuğun mezarının yanında bulunan davulun, en büyük çocuğun başının hemen üstüne yerleştirildiği bildirdi. İngiltere'de Stonehenge döneminde yaşayan çocukların mezarı bulundu İngiltere'de Stonehenge'in 380 km güneyinde yer alan Agnes Burton kentinde üç çocuğun gömüldüğü bir mezar bulundu. Çocukların mezarlarının yanında ayrıca, davul ve iğne gibi çeşitli sembolik eşyalar keşfedildi. British Museum, keşfi İngiltere'de son yüzyılda yapılan en büyük tarihi keşif olarak duyurdu. Araştırmacılar, 5 bin yıldan daha eski mezarın, Stonehenge dönemindeki yaşama dair bilinmeyenleri ortaya çıkardığını açıkladı. BiP'te paylaş

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