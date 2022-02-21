Heyecanlandıran keşif: 8 bin 500 yıllık

Birleşik Arap Emirlikleri’nde önemli bir arkeolojik keşif gerçekleşti. Arkeologlar 8 bin 500 yıllık bir konut bulduklarını söyledi. Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı, yaptığı basın açıklamasında keşfedilen konutun daha önce bulunan konutlardan 1000 yıl daha eski olduğunu ifade etti. Bulunan konut, Abu Dhabi’nin batısında bulunan Ghagha adasında bulunuyor.
Yapılan açıklamada, binanın basit yuvarlak odalardan oluştuğu, taştan yapıldığı, yüksekliğinin yaklaşık 3 metre olduğu kaydedildi. Binanın içinde yüzlerce tarihi kalıntı ortaya çıkarıldı ve çıkan kalıntılardan topluluğun deniz ürünlerinden faydalanmış olabileceğine dikkat çekti.
Rekoru kırdı
Bugüne kadar uzmanlar, dünyanın en eski evi olarak Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Dobriç bölgesinde yapılan kazılarda bulunan 2 katlı evin olduğunu açıklamıştı. Durankulak Gölü'ndeki adada keşfedilen ev, 7 bin 500 yıl öncesine ait. Yaklaşık 400 metrekare alana sahip iki katlı bina dünyada bugüne kadar bulunan en eski taş ev olduğu bildirilmişti.
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İngiltere'de tarihi bir keşif yapıldı. Çocukların aileleri tarafından duygusal anlamları olan nesneler ile birlikte gömüldüğü eski bir mezarlık alanının keşfi, British Museum tarafından bir yüzyıldan fazla bir süredir ülkedeki tarih öncesi sanatın 'en önemli' keşfi olarak nitelendirildi.
Söz konusu mezar, İngiltere’nin Doğu Yorkshire bölgesinde yer alan ve Stonhenge’a 380 km uzaklıkta bulunan Burton Agnes kentinde 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. 5 bin yıllık mezarda ayrıca, oyulmuş bir taş davul, bir tebeşir topu ve cilalı bir kemik iğne de bulundu.
Bununla birlikte, işlevsel bir müzik aletinden çok bir heykel ya da tılsım olarak üretilmiş gibi görünen davul, Stonehenge'in henüz yeni inşa edilmeye başlandığı bir döneme ait bilinen dört eşyadan biri olma özelliğine sahip.<br><br>
British Museum'daki 'Stonehenge Dünyası' sergisinin küratörü Neil Wilkin, bunun son 150 yılda İngiltere'de bulunan 'en önemli' tarih öncesi sanat eseri olduğunu belirterek, “Burton Agnes mezarlığının keşfi son derece heyecan verici. Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu.
Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu.
Diğer taraftan, Wilkin çocuklarının insan kurban edilmesi geleneği nedeniyle ölmüş olmalarının mümkün olduğunu ancak definlerin doğası nedeniyle bunun pek olası olmadığını söyledi.
Wilkin şunları söyledi: “Arkeologlar, içinde çocukların bulunduğu bir avuç mezar dışında, İngiliz tarihinde bu döneme ait çok az mezar buldular. Bu nedenle yetişkinler o dönemde öldüklerinde yakıldığına inanıyoruz.
Ancak bu nesneler, neredeyse savunmasız küçük çocukları koruyorlar gibi. Onlarda büyülü bir şeyler var. Kim bilir bu ailenin başına neler geldi?”
Ayrıca tebeşirden oyulmuş 5 bin yıllık davulun, British Museum'da ilk kez 17 Şubat'tan itibaren “The World of Stonehenge” sergisinde halka açık bir şekilde gösterileceği belirtildi. Müze, davulla ilgili kapsamlı araştırmaların, bunun İngiltere’de şimdiye kadar bulunan en önemli antik nesnelerden biri olduğunu doğruladığını açıkladı.
Wilkin, \"Bu gerçekten dikkate değer bir keşif ve son 100 yılda İngiltere’de bulunan en önemli tarih öncesi sanat eseridir.\" dedi.
Öte yandan, müze, davulun stilinin Stonehenge ve ilgili yerlerden gelen nesnelerin stilini yansıttığın aktardı.
El ele tutuşarak ya da dokunarak birbirine yakın gömülen üç çocuğun mezarının yanında bulunan davulun, en büyük çocuğun başının hemen üstüne yerleştirildiği bildirdi.
İngiltere'de Stonehenge döneminde yaşayan çocukların mezarı bulundu
İngiltere'de Stonehenge'in 380 km güneyinde yer alan Agnes Burton kentinde üç çocuğun gömüldüğü bir mezar bulundu. Çocukların mezarlarının yanında ayrıca, davul ve iğne gibi çeşitli sembolik eşyalar keşfedildi. British Museum, keşfi İngiltere'de son yüzyılda yapılan en büyük tarihi keşif olarak duyurdu. Araştırmacılar, 5 bin yıldan daha eski mezarın, Stonehenge dönemindeki yaşama dair bilinmeyenleri ortaya çıkardığını açıkladı.
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Muğla Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina kutsal alanı antik dönemlerden günümüze ulaşan çok değerli yapılara ev sahipliği yapıyor. Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına farklı mesleklerden yaklaşık 60 heyet üyesi ve uzman, tarihi alanda arkeolojik kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim çalışmaları yürütüyor.
UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da aynı zamanda mitolojide yer alan tanrıların mermer bloklara işlendiği 61 mask bulundu.
Stratonikeia Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, bulunan maskların arkeoloji dünyası açısından önemini, \"Stratonikeia’nın bir antik kent olmasının dışında çok özel bir tarihi dokusu var. Tiyatronun sahne binasının dış kısmına ait olan masklar bu konudaki en güzel buluntu gruplarından birisini oluşturuyor. Bunların her birisi farklı, tanrı, tanrıça ve farklı milletlerden kişilere ait yüzlerden oluşuyor. Bulunan masklardan 8 tanesi komedi, 53 tanesi de trajedi yüzlerini içeriyor. Masklar cephelerde köşeler ve orta kısımlara gelen yerlere ait ve bulundukları metopların içinden oldukça kabarık olarak yapılmış durumda. Döneminin mimari anlayışıyla inancı, sanatı ve kültürü hakkında önemli bilgiler veriyor.\" diyerek açıkladı.
Şu ana kadar 61 ayrı mask kabartması bulduklarını belirten Prof. Dr. Söğüt, \"Bizim hesaplamalarımıza göre, kuzey ve batı yöne ait eksik olan 31 maskın olduğunu düşünüyoruz. Bunların kesin sayısı yapılan çalışmalar ve tüm bloklar bulunduktan sonra kesinleşecek.\" ifadelerini kullandı.
Söğüt, maskların betimlemelerinin yapılması ve dönemi konusunda kesin bir sonuca varmanın erken olduğunun altını çizdi. \"Ancak şimdilik kabartmaların tek bir dönemde yapılmadığını kesin olarak biliyoruz\" diyen Bilal Söğüt, mevcut buluntulara göre çalışmaların M.Ö 1. yüzyılda başladığını ve M.S. 1. yüzyıla kadar devam ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekti. Bulunan maskların o döneme ait tanrı ve tanrıça figürlerinin betimlemeleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Söğüt, \"Bu kadar çok betimlemeyle hepsini bir arada görme fırsatının olması büyük bir şans.\" diye konuştu.
Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'yı 'tüm kültürlerin bir elin parmakları gibi yan yana durduğu bir antik kent' olarak tanımlıyor. Peki antik kentte bulunan masklar bu kazıyı UNESCO Dünya Mirası'na sokabilir mi? Prof. Dr. Bilal Söğüt bu soruya, \"En az 9 ayrı döneme ait kalıntı ve eserleri burada sergiliyoruz ve bunlar gezilip görülebilecek durumda. Bunun büyük bir avantaj olduğu açık. Tamamlanan kazılar, ortaya çıkan yapılar ve gerçekleştirilen restorasyonlarla şimdi geçici listede olan çok dönemli kentin gelecekte UNESCO daimi listesine girmesinde en güçlü yönlerimizden olduğunu düşünüyorum.\" diyerek cevap verdi.
Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yaşayan bir tarih kenti olmasının da önemli bir destek olacağını söyleyen Prof. Dr. Söğüt, bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile kentin Koruma Amaçlı İmar Planı'nın tamamlanıp uygulamaya girmesinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
Antik kent içindeki Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yaşayan köy meydanının restorasyonunu tamamlamayı sürekliliği olan bir yere dönüştürmeyi planladıklarını söyleyen Bilal Söğüt, \"Osmanlı döneminden Mehmet Eskişar dükkanları ile Cumhuriyet döneminden Semerci Ömer, Marangoz Muhsin Sayın evleri ve köy odasının çalışmaları devam ediyor. Bunların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.\" ifadelerini kullandı.
Muğla'da 2 bin 200 yıllık hazine bulundu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yürütülen kazılarda 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen, mermer bloklara işlenmiş 61 mitolojik mask bulundu. Heyecan verici keşif hakkında konuşan Prof. Dr. Bilal Söğüt, bulunanların Türkiye için büyük bir şans olduğu görüşünde.