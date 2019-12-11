Dünya Hezimetin belgeleri
AMERİKA

Hezimetin belgeleri

ABD, Afganistan’daki savaş için 1 trilyon dolar harcadı. Savaş sırasında Afganistan’da görev yapan 2 bin 300 ABD’li hayatını kaybetti ve 20 binden fazlası yaralandı. Savaş sırasında on binlerce Afganistanlı sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin 18 yıldır Afganistan'da dahil olduğu savaş hakkında yetkililerin verdiği mülakatlar ABD halkına 'kazanılamaz' savaş hakkında düzenli olarak yalan söylendiğini ortaya çıkardı. Sigar'ın (Afganistan'ın Yeniden İnşa Edilmesi İçin Özel Genel İncelemeci'nin Ofisi) Lessons Learned projesi kapsamında toplanan ve 3 yıllık bir hukuki sürecin ardından Washington Post tarafından yayımlanan mülakat deşifreleri, savaş sırasında görev yapan ABD yönetimlerinin Afganistan konusunda doğruları aktarmadığını gösteriyor. Sigar'ın başkanı John Sopko, "ABD halkına düzenli olarak yalan söylenmiş" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BAŞKAN DA YALAN SÖYLEDİ

  • Belgelerde yer alan iki ayrı kişinin iddiasına göre ABD'li yetkililer halka savaş kazanılıyormuş gibi göstermek için istatistikleri manipüle etti. Aynı yetkililer, ABD hükümetlerinin Washington'un para yardımlarını çalan yozlaşmış Afgan yetkilileri görmezden geldiğini belirtti. Belgelerde ABD Başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'ın birçok kez savaş hakkındaki durumu 'abartarak' halka aktardığı belirtiliyor. Birçok yetkilinin ise bu durum hakkında çelişkili görüler sunduğu bildirildi. 2016'daki mülakatta bir üst düzey ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi, "Doğru ölçüler yaratmak mümkün değildi. Eğitilen asker, şiddet düzeyi, kontrol edilen bölgeler gibi ölçüler denedik ama hiç biri durumun gerçekliğini göstermiyordu. Ölçüler savaş boyuncu hep manipüle edildi" diye konuştu. Afganistan'da karşı istihbarat görevi yapan bir asker olan Bob Crowley, "Alınan her veri en iyi resmi göstermek için değiştiriliyordu" ifadelerini kullandı.

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