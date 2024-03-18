Hiçbiri Yezen olmasın: Gazzeli çocuklar hızla zayıflıyor

İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engellediği Gazze’de, yaşanan insani felaket nedeniyle yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sonucu başlayan bebek ölümleri devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle yetersiz beslenen çocuk oranında daha önce görülmemiş şekilde artış yaşandı. Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre yetersiz beslenme nedeniyle ölen çocuk sayısı 23’e ulaştı.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE

Bölgede ihtiyaç duyulan yardım tırları birkaç kilometre ötede beklemesine rağmen çocukların durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Sivil toplum kuruluşlarının erişimin sağlanmasına yönelik tüm çağrılarına rağmen İsrail tarafı olumsuz yanıt veriyor. Gazze’de 2 yaş altındaki her üç çocuktan birisi yetersiz besleniyor. 2 yaş altındaki çocuklarda yetersiz beslenme oranı 31,2’ye, 5 yaş altındaki çocuklarda ise yüzde 25’e yükseldi. Sivil toplum kuruluşları yetersiz beslenme sorununun daha önce görülmemiş düzeyde yıkıcı olduğunu söylüyor.

ACİL DURUM EŞİĞİ AŞILDI

Gazze’nin yanı sıra Han Yunus ve Refah’ta da durum farklı değil. Han Yunus’ta 2 yaş altındaki çocukların yüzde 28’i yetersiz besleniyor. Bunların yüzde 10’undan fazlasında ise şiddetli zayıflama görülüyor. Yardıma en fazla erişimin olduğu Refah’ta ise 2 yaş altındaki çocuklarda yetersiz beslenme oranı yüzde 2’den yüzde 10’a yükseldi. Refah’ta şiddetli zayıflamada ise 4 kat artış görüldü. Her üç şehirde yetersiz beslenme acil durum eşiğinin aşıldığı belirtiliyor.

Belçika: Açlıktan ölümler kabul edilemez

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması görüşmeleri kapsamında Katar’a geldi. Başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelen Alexander De Croo, “Gazze’de çocukların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Temiz su bulmak mucize

İşgalci güç İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle kentteki altyapı büyük hasara uğradı. Güneydeki Refah kentine sığınan Filistinliler, hayır kurumlarına ait mobil depolarla dağıtılan temiz sudan alabilmek için sıraya girdi. Filistinli çocuklar, ailelerine bir bidon temiz su temin edebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.











