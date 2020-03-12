Hindistan ineklere özel statüyü tartışıyor: İnek dışkısı ve idrarında şifa arayacaklar Koronavirüse yakalanmamak için kutsal olarak kabul edilen ineğin dışkı ve idrarını suya karıştıran Hintlerin görüntüleri gündem olmuştu. Hindistan'da şimdi de inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisi tartışmaya açıldı. Ülkedeki bilim insanları,

Hindistan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir mektup göndererek "bilim dışı ve ineğin özel statüsünü kuvvetlendirme girişimi" olarak nitelendirdikleri çalışmanın sonlandırılmasını istedi.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 17:32 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 17:57 AA