Hindistan ineklere özel statüyü tartışıyor: İnek dışkısı ve idrarında şifa arayacaklar

Hindistan'da 500'ün üzerinde bilim insanı, şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.
- Mektupta, "Hindistan bilimsel kuruluşunun güvenilirliğine ciddi şekilde zarar verecek böyle hasarlı bir belgenin Hindistan hükümetinin Bilim ve Teknoloji Departmanı (DST) ile birlikte birkaç farklı organı tarafından yayınlanmasına üzüldük." ifadesine yer verildi.
Konuya tepki gösteren bilim insanlarından Aniket Sule, mali destek eksikliğinin ülkedeki önemli araştırma projelerini sona erdirdiğini ifade ederek hükümetin inekten şifaya ilişkin projenin devam etmesi konusunda ısrarcı olmaması gerektiğini dile getirdi.
Çok sayıda bilimsel enstitü için mevcut yılın son derece zor geçtiğini hatırlatan Sule, genç araştırmacıların burs ödemelerinin sık şekilde ertelendiği bilgisini paylaştı.
İneklere özel statü verme girişimi
Bakanlığa gönderilen mektupta bilim insanları, şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.
Bazı bilim insanları ve yorumcular, bu öneriyi, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) ineklere özel statü verme girişimi olarak değerlendiriyor.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözcüsü K. G. Şarma, mektubu aldıklarını ve incelediklerini, konu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunamayacağını ifade etti.
Hindistan'da yaklaşık 900 milyon inananı bulunan Hinduizm'de inek kutsal kabul ediliyor.