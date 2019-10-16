Dünya Hindistan-Pakistan arasında gerginlik Keşmirde çatışma çıktı 3 ölü
ASYA

Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: Keşmir'de çatışma çıktı 3 ölü

Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: Keşmir'de çatışma çıktı 3 ölü

Hindistan ve Pakistan arasında şubat ayında patlak veren sınır çatışmaları Keşmir'de devam ediyor. Güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki çatışmada 3 direnişçi öldü.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.
Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü.

  • Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Anantnag'ın Pazalpora bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.


Çıkan çatışmada üç direnişçinin öldüğünü bildiren yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a sert 'Azad Keşmir' tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı. Erdoğan, Hindistan'ın hem ülke içinde hem de Keşmir bölgesindeki Müslümanları hedef alan uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

  • Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.


İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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