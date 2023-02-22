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Dünya

Hindistan savaşlarda ülkeden kaçan vatandaşlarının mal varlıklarına el koydu

Hindistan hükümeti, 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlardan sonra Çin ve Pakistan'a sığınan, "düşman" olarak nitelendirdiği vatandaşlarına ait yaklaşık 34 milyar rupi (7 milyar 800 milyon Türk lirası) değerindeki mallarına el koydu.

16:07 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Hindistan'da 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlardan sonra Çin ve Pakistan'a sığınan insanlar.

Hindistan'da 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlardan sonra Çin ve Pakistan'a sığınan insanlar.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlar nedeniyle ülkeden kaçarak Çin ve Pakistan vatandaşlığına geçenlere ait mal varlıklarına el koydu. Söz konusu kişilere ait hisse senetleri, altın ve gümüş gibi mal varlıkları satılırken, gayrimenkul varlıklara yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.


Hindistan İçişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkeden kaçan ve "düşman" olarak nitelendirilen kişilere ait 75 milyonu aşkın hisse senetlerinin yanı sıra 1,7 ton altın 28 bin 896 kilogram gümüşe el konulduğu belirterek, bu mal varlıkların satışından 34 milyar rupi gelir elde edildiğini aktardı.


El koyma ve satış işlemlerinin, Hindistan Düşman Mülkiyeti yasası çerçevesinde yapıldığını belirten yetkili, mülklerin yönetimini ve satışlarını kontrol maksadıyla Düşman Mülkiyeti Bilgi Sistemi geliştirildiğini açıkladı.


Hint ve Çin orduları arasında 1962'de sınır hattında birkaç ay süren çatışmalar yaşanmıştı. Hindistan, 1965'te de Keşmir meselesi nedeniyle Pakistan'la savaşmıştı. Her iki hadisede de Hindistan'dan çok sayıda sivil, Çin ve Pakistan'a sığınmış ve geri dönmemişti.



#Çin vatandaşlığı
#Hindistan
#Pakistan vatandaşlığı
18 dakika önce
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Hindistan savaşlarda ülkeden kaçan vatandaşlarının mal varlıklarına el koydu
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