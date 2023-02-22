Hindistan savaşlarda ülkeden kaçan vatandaşlarının mal varlıklarına el koydu

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlar nedeniyle ülkeden kaçarak Çin ve Pakistan vatandaşlığına geçenlere ait mal varlıklarına el koydu. Söz konusu kişilere ait hisse senetleri, altın ve gümüş gibi mal varlıkları satılırken, gayrimenkul varlıklara yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.





Hindistan İçişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkeden kaçan ve "düşman" olarak nitelendirilen kişilere ait 75 milyonu aşkın hisse senetlerinin yanı sıra 1,7 ton altın 28 bin 896 kilogram gümüşe el konulduğu belirterek, bu mal varlıkların satışından 34 milyar rupi gelir elde edildiğini aktardı.





El koyma ve satış işlemlerinin, Hindistan Düşman Mülkiyeti yasası çerçevesinde yapıldığını belirten yetkili, mülklerin yönetimini ve satışlarını kontrol maksadıyla Düşman Mülkiyeti Bilgi Sistemi geliştirildiğini açıkladı.





Hint ve Çin orduları arasında 1962'de sınır hattında birkaç ay süren çatışmalar yaşanmıştı. Hindistan, 1965'te de Keşmir meselesi nedeniyle Pakistan'la savaşmıştı. Her iki hadisede de Hindistan'dan çok sayıda sivil, Çin ve Pakistan'a sığınmış ve geri dönmemişti.







