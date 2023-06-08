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Dünya

Hindistan yeni nesil balistik füze deneyimini gerçekleştirdi

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nesil balistik füze "Agni P"nin fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece "Agni P" füzesinin fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilerek, yapılan denemede hedeflerin başarıyla yerine getirildiği aktarıldı.

14:59 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Hindistan yeni füze deneyimini gerçekleştirdi.

Hindistan yeni füze deneyimini gerçekleştirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil balistik füze "Agni P"nin fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece "Agni P" füzesinin fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilerek, yapılan denemede hedeflerin başarıyla yerine getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, son testin, füzenin geliştirilmesine yönelik üç başarılı denemenin ardından gerçekleştiği ifade edilerek, söz konusu denemenin, sistemin güvenilirliğini kanıtladığına vurgu yapıldı.



Denemeler 2021'den beri devam ediyor


Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da, Odisha eyaletindeki Abdul Kelam Adası'nda balistik füze "Agni-1"in denemesini başarıyla gerçekleştirmişti.

Ayrıca, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Agni P" füzesi ise ilk kez Haziran 2021'de, Bengal Körfezi açıklarındaki Abdul Kelam Adası'ndan ateşlenmişti.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü balistik füze, nükleer başlık taşıyabiliyor.






#Agni P
#Hindistan
#füze
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