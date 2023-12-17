Hindistan'da fabrikada patlama: İlk belirlemelere göre dokuz kişi öldü

İsrail, İsrail ile Lübnan sınırındaki askeri statüye ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmamasının, Lübnan ile topyekün bir savaşa neden olabileceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Fransız Bakan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa'nın İsrail ile Lübnan merkezli Hizbullah arasındaki olası topyekün bir savaşı önlemede kilit rol oynayabileceğini kaydetti.