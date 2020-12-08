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Dünya Hindistanda gizemli hastalığın nedeni araştırılıyor 450 kişi hastanelik oldu
ASYA

Hindistan'da gizemli hastalığın nedeni araştırılıyor: 450 kişi hastanelik oldu

Hindistan'da ortaya çıkan gizemli hastalık araştırılıyor. Andra Pradeş eyaletinin Eluru şehrine, gizemli hastalığın nedeninin araştırılması için tıbbi ekip gönderildi. Hastaların kan örneklerinin birçoğunda yüksek miktarda nikel, kurşun ve ağır metallere rastlandı. Hastaneye kaldırılanların sayısı ise 450'ye

Haber Merkezi AA
Gizemli hastalığın nedeni araştırılıyor.
Gizemli hastalığın nedeni araştırılıyor.

Hindistan'da bir kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan gizemli hastalık araştırılıyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin Eluru şehrine, gizemli hastalığın nedeninin araştırılması için tıbbi ekip gönderildi.

AĞIR METALLERE RASTLANDI

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünün yaptığı ilk tetkiklerde, hastaların kan örneklerinin birçoğunda yüksek miktarda nikel, kurşun ve ağır metallere rastlandı.

Sağlık yetkilileri, "Bu gibi bazı gizemli hastalıkların ne olduğunu sadece laboratuvar analizleri ortaya çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

Eyalet Sağlık Bakanı Alla Kani Krishna Srinivas, tüm hastaların Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını, kan örneklerinde herhangi bir viral enfeksiyona rastlanmadığını belirtti.

450 KİŞİYİ HASTA ETTİ

Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı. 150 kişinin daha hastaneye kaldırılması ile hastaların sayısı 450'ye çıktı.

Cumartesi günü Eluru şehrinde bir hasta ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle yaşamını yitirmiş, ardından çok sayıda kişi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.

Bölgedeki yerel sağlık yetkilileri, hastalığın sinir sistemini etkilediğini fakat kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söylemişti.

Hindistan’da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi öldü, yaklaşık 300 kişi hastaneye kaldırıldı
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Hindistan’da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi öldü, yaklaşık 300 kişi hastaneye kaldırıldı
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