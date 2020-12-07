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Dünya Hindistanda gizemli hastalık nedeniyle bir kişi öldü, yaklaşık 300 kişi hastaneye kaldırıldı
ASYA

Hindistan’da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi öldü, yaklaşık 300 kişi hastaneye kaldırıldı

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinin Eluru şehrinde gizemli bir hastalık, bir kişinin ölümüne, ani bilinç kaybı, titreme ve ağızda köpürme gibi belirtilerle yaklaşık 300 kişinin de ağırlaşarak hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Haber Merkezi AA
Hindistan'da 300 kişi gizemli hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'da 300 kişi gizemli hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

The Times of India’nın haberine göre cumartesi günü Eluru şehrinde bir hastanın ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle hayatını kaybetmesinin ardından 300’e yakın kişi de aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki yerel sağlık yetkilileri, hastalığın sinir sistemini etkilediğini fakat kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Yetkililer, hastalığın, su ve gıda kirliliği gibi sebeplerden olmadığına da dikkat çekti.

  • Hindistan Tıbbi İlimler Enstitüsünden bir araştırma ekibi, yerel sağlık çalışanlarıyla birlikte gizemli hastalığa ilişkin çalışma başlattı.

Bazı sağlık uzmanları, hastalığın kimyasal zehirlenme, hava kirliliği veya bozulmuş sütlerden bazıları da sinir sisteminden kaynaklanabileceğini iddia ediyor.

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Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 34 fil hayatını kaybetti!
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Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha telef olduğunu belirtti.
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Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos'tan bu yana gizemli hastalıktan telef olan fillerin sayısının 34'e yükseldiğini kaydederek, fillerin ölüm nedenini bulmak için araştırmaların devam ettiğini aktardı.
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Ülkenin komşusu Botsvana'da da 3 ayda, nedeni belirsiz hastalık nedeniyle en az 350 fil telef olmuştu.
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Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil telef oldu.
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Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 34 fil hayatını kaybetti!
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de henüz teşhis edilemeyen bir hastalık hayvanlar arasında hızla yayılıyor. Gizemli hastalık nedeniyle telef olan fillerin sayısı son bir ay içerisinde 34'e çıktı.


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