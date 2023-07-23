Hindistan'da heyelan nedeniyle can kaybı 27'ye yükseldi

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Yerel yetkililer, eyalete bağlı Raigad bölgesindeki bir köyde, 19 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasına bağlı olarak en az 50 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.