Hindistan'da kan donduran olay: Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'da ülke basınındaki habere göre bebeğini kaybeden kadının eşi İrfan Han, yaptığı açıklamada, doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesindeki hastaneye getirdiğini belirtti.
"Sen Müslümansın, eşini tedavi edemeyiz"
- Han, "Hastanede ismimi sordular. 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek, bizi Jaipur'daki bir hastaneye yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.
Ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın bebeğini kaybetti
Bharatpur'daki Zenana Hastanesinden ayrılmalarının ardından eşinin ambulansta doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Han, bebeklerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
- Han, bebeklerini kaybetmelerinden hastane yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.
Racastan eyaleti yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.