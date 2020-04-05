Hindistan'da kan donduran olay: Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Sokağa çıkan halka sopalarla saldırdığı için gündem olan Hint polisi bu kez şarkı söyledi

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da polis, birkaç gün önce sokağa çıkanlara karşı sert mücadelede bulunurken bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için şarkı söyledi. Hindistan'ın birkaç eyaletinde polisin bu nazik davranışı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Vatandaşlar bu kez polisi alkışladı. Kalküta eyaletinde polis, ünlü bir şarkın sözlerini değiştirip korona virüsü ile ilişkilendirerek yeniden seslendirdi. Şarkının yeni sözleri vatandaşları hem virüs hakkında uyardı, hem de eğlendirdi. Farklı eyaletlerde polisin seslendiği şarkılar balkonlarda bekleyen vatandaşlara moral oldu.

