Hindistan'da korkunç tren kazası: Dört ölü 50 yaralı

Hindistan'da tren kazası
Hindistan'da meydana gelen tren kazasında dört kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
ANI News'in X sosyal medya platformundaki haberine göre, Bihar eyaletinin Buxar bölgesindeki Raghunathpur istasyonu yakınlarında, yolcu treninin vagonları raydan çıktı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından demir yolu yetkilileri ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.