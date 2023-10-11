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Dünya

Hindistan'da korkunç tren kazası: Dört ölü 50 yaralı

Hindistan'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Semih Bozkuş
23:31 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hindistan'da tren kazası

Hindistan'da tren kazası

Hindistan'da meydana gelen tren kazasında dört kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

ANI News'in X sosyal medya platformundaki haberine göre, Bihar eyaletinin Buxar bölgesindeki Raghunathpur istasyonu yakınlarında, yolcu treninin vagonları raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından demir yolu yetkilileri ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.




#Hindistan
#tren kazası
#Bihar eyaleti
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