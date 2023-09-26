Kanada'dan vatandaşlarına 'Hindistan' uyarısı

Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan kişiyi "onurlandırdığı" için özür diledi. Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Mecliste bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim." ifadesini kullandı.