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Dünya

Kanada Avam Kamarası Başkanı Nazi askerini 'onurlandırdığı' için özür diledi

Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan kişiyi "onurlandırdığı" için özür diledi. Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Mecliste bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim." ifadesini kullandı.

09:58 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı Anthony Rota.

Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı Anthony Rota.

Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan kişiyi "onurlandırdığı" için özür diledi.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıttı ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı.


'Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum'

Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada,
"Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Mecliste bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim."
ifadesini kullandı.

Parlamento üyelerinin ve Ukrayna delegasyonunun, kendisinin Hunka'dan söz edeceğinden haberdar olmadıklarını anlatan Rota,
"Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum."
açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı yazılı açıklamada, Rota'nın, Hunka'yı davet ederek parlamentoda tanıtma konusundaki tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, bu konuda daha önce Başbakanlık Ofisi'ne ya da Ukrayna delegasyonuna bilgi verilmediğini bildirdi.



#Kanada
#Nazi
#Justin Trudeau
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