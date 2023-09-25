Kanada Avam Kamarası Başkanı Nazi askerini 'onurlandırdığı' için özür diledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıttı ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Mecliste bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim."

"Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Mecliste bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim."

"Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum."

"Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum."

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı yazılı açıklamada, Rota'nın, Hunka'yı davet ederek parlamentoda tanıtma konusundaki tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, bu konuda daha önce Başbakanlık Ofisi'ne ya da Ukrayna delegasyonuna bilgi verilmediğini bildirdi.