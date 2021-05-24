Dünya Hindistanda koronadan sonra kara mantar kabusu Bilanço ağırlaşıyor doktorlar binlerce kişinin gözünü çıkardı
ASYA

Hindistan’da koronadan sonra kara mantar kâbusu: Bilanço ağırlaşıyor doktorlar binlerce kişinin gözünü çıkardı

Koronavirüs pandemisin ikinci dalgasının sert vurduğu Hindistan'da ülkeyi kasıp kavuran endişe verici bir "kara mantar" salgını ortaya çıktı. Bazı hastalarda ölüme neden olabilen kara mantar salgınında 8 bin 800 vaka kayıtlara geçti. Binlerce hastanın enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla gözleri çıkarıldı. Salgın bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, kara mantar hastalarının yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden birini veya her ikisini de aldırdı.

Haber Merkezi İHA
Hindistan’da koronadan sonra kara mantar kâbusu: Bilanço ağırlaşıyor doktorlar binlerce kişinin gözünü çıkardı
Kara mantar salgınında 8 bin 800 vaka kayıtlara geçti

Koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren Hindistan’da yeni bir ölümcül salgın daha ortaya çıktı. Mukormikoz olarak da bilinen ve ölüme yol açabilen kara mantar vakalarında artış yaşanıyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kara mantar vaka sayısının 8 bin 800’e yükseldiği belirtildi. Ölüm oranı yüzde 50 olan enfeksiyonun tedavi edilmesi için bazı hastaların tek gözünün alındığı belirtildi.

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Diyabet ve koronavirüsle bağlantılı


Kara mantar hastalığıyla Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerin bağlantısı olduğu ve diyabet hastalarının risk altında olduğu düşünülüyor. Doktorlar, Covid-19 geçirenlerde 12-18 gün sonra hastalığın görüldüğünü ifade ediyor. Hintli doktorlar tarafından Covid-19’u atlatmış 100’den fazla kara mantar vakası üzerinde yapılan bir araştırmada, vakalardan 79’unun erkek olduğu, 83’ünün ise diyabeti olduğu ortaya çıktı. Mumbai’de iki hastanede 45 kara mantar hastası üzerinde yapılan ayrı bir çalışmada ise hastaların tamamının ya diyabeti olduğu ya da diyabet teşhisi konulduğu belirtildi.


Mukormikoz (kara mantar) nedir?


Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

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