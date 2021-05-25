Dünya Hindistanda koronavirüs hastalarında siyah ve beyaz mantardan sonra bir vaka daha
ASYA

Hindistan'da koronavirüs hastalarında siyah ve beyaz mantardan sonra bir vaka daha

Hindistan'da Kovid-19 hastalarında siyah ve beyaz mantar vakaları artmaya devam ederken şimdi de Uttar Pradeş vilayetinde bir sarı mantar vakası bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Hindistanda koronavirüs hastalarında siyah ve beyaz mantardan sonra bir vaka daha
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Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'da daha önce kara ve beyaz mantar vakaları görülmüştü.

Şimdi de Güney Asya ülkesinin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te sarı mantar vakası ortaya çıktı.

"İNSANLARDA İLK KEZ GÖRDÜM"

Independent'ın haberine göre, vaka, Yeni Delhi'ye komşu olan Ghaziabad şehrindeki bir hastanede görüldü.

Kulak Burun Boğaz uzmanı Doktor Tyagi, 45 yaşındaki bir erkeğin kara, beyaz ve sarı mantar enfeksiyonlarına yakalandığını bildirdi. "Sarı mantar genellikle sürüngenlerde bulunur. Bunu insanlarda ilk kez gördüm." dedi.

BELİRTİLERİ, UYUŞUKLUK VE İŞTAH KAYBI

Mantarın Amfoterisin B ilacıyla tedavi edilebileceğini belirten Tyagi, bununla birlikte tedavinin kara ve beyaz mantar enfeksiyonlarına kıyasla daha uzun sürede tamamlanacağını kaydetti.

  • Sarı mantar enfeksiyonuna ilişkin semptomlarının vücutta uyuşukluk ve iştah kaybı olarak görüldüğü ifade edildi.

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"GÖZLERİ BİRDENBİRE KAPANDI"

Hastanın oğlu, babasının ayrıca koronavirüs tedavisi gördüğünü ve durumunun iyiye gittiğini bildirdi. "Son 2-3 gün içinde gözleri şişmeye başladı ve birdenbire tamamen kapandı. Burun kanaması ve idrar kaçırma vardı"diye konuştu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 5 bin 424 kara mantar vakası görüldüğünü aktardı. Vakalardan 4 bin 556'sının daha önce koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Mukormikoz olarak da bilinen kara mantara, havada bulunan "mukormisetler" adlı bir grup küf neden oluyor. Küfün solunmasının ardından enfeksiyon, hastanın sinüs boşluklarına, akciğerlerine ve göğüs boşluğuna etki edebiliyor.

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