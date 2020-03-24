Dünya Hindistanda koronavirüs nedeniyle 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi
ASYA

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan ve Hindistanlıları korumak için gece yarısından itibaren 3 hafta boyunca vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasak olduğunu belirtti.

  • Sosyal mesafeyi korumanın güvende kalmada ve virüsü durdurmada tek seçenek olduğunun altını çizen Modi, halktan birbirlerinden uzak durmalarını istedi.

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Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerde İspanya'da sağlık sistemi artık çökme aşamasında. Virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görüntüler çokça konuşulmuştu. Bir İspanyol'un sosyal medyada yayınladığı video ise ülkede insani kriz çıkma belirtileri olduğunu gösterdi. Gözyaşları içinde konuşan genç İspanyol, koronavirüs tedavisindeki en önemli cihaz olan solunum cihazlarının 65 yaşında üzerindeki yaşlılardan çıkartılıp daha genç hastalara takıldığını anlattı.


Modi, merkezi hükümet ve eyaletlerin, temel ihtiyaçları sağlama konusunda birlikte çalıştığını ve sağlık sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için 2 milyar dolar ayrıldığını ifade etti.

Hindistan'da Kovid-19 sebebiyle şu ana dek 10 kişi yaşamını yitirdi.

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