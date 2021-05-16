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Dünya Hindistanda Kovid-19u atlatanlarda yeni tehlike Siyah mantar
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Hindistan'da Kovid-19'u atlatanlarda yeni tehlike: Siyah mantar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi. Doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında da artış olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Hindistanda Kovid-19u atlatanlarda yeni tehlike: Siyah mantar
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 2. dalganın etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiği kaydedildi.

Hindistan’da vaka sayıları son 3 gündür 400 bin bandında seyrediyor.

  • Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

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Siyah mantar tehlikesi

Doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

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Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 182 milyon 220 bin doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da vaka sayıları artıyor: İbadet alanları hastaneye dönüştürülüyor
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Hindistan'da vaka sayıları artıyor: İbadet alanları hastaneye dönüştürülüyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan koronavirüs vakaları ve ölümler nedeniyle ibadet alanları geçici sağlık merkezlerine dönüştürülüyor. Ülkedeki yoğun bakım servislerinin dolması nedeniyle kurulan 250 yataklı geçici bakım merkezlerinin birkaç gün içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.


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