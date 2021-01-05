Dünya Hindistanda medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu Bu bir kutuplaşma taktiği
ASYA

Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu: Bu bir kutuplaşma taktiği

Hindistan yönetimi medreseleri kapatma kararı aldı. Bunun bir "kutuplaştırma taktiği" olduğunu ifade eden Muhalefet liderlerinden Debabrata Saikia, böyle bir yasaya gerek olmadığını kaydetti. Söz konusu yasanın devlete bağlı medreseler olduğunu açıklayan Eğitim Bakanı Himanta Biswa Sarma, özel medreselerin kapatılması veya düzenlenmesi için herhangi bir adım atılmayacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Muhalif siyasetçiler yasayı Müslümanlara yönelik saldırı olarak nitelendirdi.
Muhalif siyasetçiler yasayı Müslümanlara yönelik saldırı olarak nitelendirdi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde medreselerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı.

Ülke basınındaki haberlere göre, 126 üyeli Assam Meclisinde geçen hafta kabul edilen medreselerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeye muhalefet partilerinden tepki geldi.

Muhalefet liderlerinden Debabrata Saikia, yaptığı açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından kabul edilen yasanın amacının partinin oylarını sağlamlaştırmak olduğunu söyledi.

Bunun bir "kutuplaştırma taktiği" olduğunu ifade eden Saikia, böyle bir yasaya gerek olmadığını kaydetti.

700’den fazla Müslüman okulu kapatılacak
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Özel medreseler ile ilgili bir düzenleme yok

Eğitim Bakanı Himanta Biswa Sarma ise yasanın devlet tarafından işletilen medreseler için olduğunu belirterek Assam'daki özel medreselerin kapatılması veya düzenlenmesi için herhangi bir adım atılmayacağını söyledi.

Sarma, devlet medrese enstitülerinin, ilköğretim, lise ve yüksekokullara dönüştürüleceğini ifade etti.

Muhalif parti temsilcileri uygulamayı eleştirirken, yaşanan olayın hükümetin İslam karşıtı politikalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Eğitim Bakanı Sarma, Assam vilayetinde faaliyet gösteren ve "medrese" olarak bilinen 700’den fazla okulun nisan ayına kadar kapatılacağını açıklamıştı.

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