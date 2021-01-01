700’den fazla Müslüman okulu kapatılacak

Hindistan'da aşırı milliyetçi başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata Party (BJP) tarafından yönetilen Assam eyaletinde İslami eğitim kurumlarının kapatılmasına yönelik bir yasa tasarısı kabul edildi. Muhalif siyasetçiler bu adımın hükümetin Müslüman karşıtı politikasının bir yansıması olduğunu belirtti.
- Assam eyaleti eğitim Bakanı Himanta Biswa Sarma, eyalette faaliyette bulunan, Müslümanlara ait 700'den fazla okulun, medresenin, kapatılacağını duyurdu. Aşırı sağcı Sarma, okulların Müslümanların elinden alınarak örgün eğitim veren kurumlara dönüştürüleceğini de belirtti.
Muhalif siyasetçiler BJP'nin adımını Müslümanlara yönelik saldırı diye değerlendirdi. Muhalefetteki Congress Partisi milletvekili Wajes Ali Choudhury, "Buradaki fikir Müslümanları ortadan kaldırmaktır" açıklamasını yaptı.