700’den fazla Müslüman okulu kapatılacak

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CHP'li Sağlar'dan "Başörtülü hakim" açıklaması: Türban şeriatçıların üniformasıdır kutuplaşmanın simgesidir

CHP'li Fikri Sağlar, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Konuşmasında 'başörtüsü' ile 'türban' arasındaki ayrımı ortaya koyduğunu belirten Sağlar, "Türban şeriatçıların üniformasıdır, kutuplaşmanın simgesidir. Düşüncelerim bağlamından kopartılarak ve çarpıtılarak linç kampanyasına dönüştürüldü" dedi.