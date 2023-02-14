Hindistan'da Modi hakkında belgesel yayınlayan BBC'nin ofislerinde vergi denetimi yapılıyor

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi ile ilgili belgesel yayınlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ofislerinde vergi denetimine başlandı.





Hindistan'da, BBC'nin, Modi'nin 2002'de Hindistan'da Müslümanlara yönelik olaylardaki rolüne ilişkin geçen ay yayınladığı belgesel gündemden düşmüyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen BBC yetkililerine göre, Hindistan Gelir Vergisi Departmanı yetkilileri, ülkedeki BBC'ye ait ofislerde denetim yapmaya başladı.





Haber ajansı Press Trust of India'da yer alan bilgiye göre, denetimler, BBC'nin Delhi ve Mumbai ofislerinde yapılıyor.

Belgesel tepkilere yol açmıştı





Hindistan, BBC tarafından hazırlanan ve geçen ay gösterime giren "Hindistan: Modi Sorunu" belgeselinin yayınlanmasını ve belgeselden kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasını yasaklamıştı.





Muhalifler, söz konusu yasaklamayı basın özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirmişti.





Hindistan Dışişleri Bakanlığı, belgeselin "maksatlı propaganda malzemesi" olduğu iddiasında bulunurken, BBC belgeselin "titizlikle araştırıldığını ve farklı görüşleri yansıttığını" savunmuştu.





BBC ayrıca belgeselin yapımı sürecinde Hindistan hükümetine verilen cevap hakkının reddedildiğini bildirmişti.





Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu 2002'de, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olaylar yaşanmıştı.





Hindistan'dan Gujarat olaylarını anlatan Modi belgeseline engelleme





Hindistan'da hükümet, Başbakan Narendra Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu dönemde çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olayların ele alındığı "Hindistan: Modi Sorusu" isimli belgeselin ilk bölümüyle alakalı tüm sosyal medya içeriklerini engelledi.





Hükümet danışmanı Kanchan Gupta, Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, Hindistan Enformasyon ve Yayın Bakanlığının Yeni Bilgi Teknolojisi (IT) kuralları kapsamında acil durum yetkilerini kullanarak, BBC'nin hazırladığı belgeselin ilk bölümünü paylaşan YouTube videolarının ve Twitter paylaşımlarının engellenmesi kararını aldığını duyurdu.





Henüz Hindistan'da resmi olarak yayınlanmayan belgeselde Modi'nin, 2002'de Gujarat eyalet Başbakanı olduğu dönemde çoğunluğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar işleniyordu.





Olaylardaki sorumluluğu nedeniyle, 2005'te ABD, daha sonra ise İngiltere Modi'ye seyahat yasağı getirmişti.

Gujarat olayları





Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.





Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda Müslümanlar dahil en az 1000 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.





Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.







