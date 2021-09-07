Hindistan'da 'Nipah' alarmı: 12 yaşındaki çocuk 'yarasa kaynaklı virüs' yüzünden öldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyaletin Sağlık Bakanı Veena George, ölen çocukla etkileşime girdiği düşünülen 20 kişinin gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Eyaletteki Kozhikode, Malappuram ve Kannur bölgeleri de Nipah virüsü yüzünden alarma geçirildi.

Hintli federal yetkililer, Kerala'ya bu yeni olası salgınla mücadelede teknik destek sağlayacak bir sağlık ekibi de gönderdi. Ekip, Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde görev alıyor.

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Bakan George’un dün yaptığı açıklamada, ölen çocuğun durumuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

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Dört gün önce yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. Cumartesi günü durumu daha da kötüleşti. Biz önceki gün hastadan alınan numuneleri test için laboratuvara göndermiştik.

"Şu ana kadar 188 temaslı tespit ettik. Gözetim ekibi bunlardan 20 tanesini yüksek riskli diye niteledi" diyen George, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yüksek riskli kişilerden ikisi belirti gösteriyor. İkisi de sağlık çalışanı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Sağlık bakanının açıklamasında, temaslı 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi’ne gönderileceği belirtildi. Diğer kişilerinse evlerinde tecritte kalmaları isteniyor.

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NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, yarasalar aracılığıyla bulaşan ölümcül bir zoonotik hastalık. Virüsün neden olduğu, belgelenen ilk salgın, 1990'ların sonlarında Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülmüştü.

Hindistan'da, 2001 ve 2007'de Bengal eyaletinde; 2018 ve 2019'da ise Kerala'da iki kez Nipah salgını kaydedilmişti.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Bilimler Enstitüsü, Nipah virüsünün son derece bulaşıcı olduğunu ve insanlarda ölümcül beyin iltihabına ya da solunum yolu hastalığına yol açtığını belirtiyor.

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Hindistan'daki yarasa örneklerinde de tespit edilen bu virüs, meyve yarasalarının tükürüğüyle yayılıyor.

Nipah virüsü, insanlara yarasalar ve domuzlardan bulaşabileceği gibi insandan insana da bulaşabiliyor.

Pteropodidae ailesinden meyve yarasaları, Nipah virüsünün doğal konakçısı kabul ediliyor.

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