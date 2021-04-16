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Dünya Hindistanda salgın korkunç boyutlarda Hastanelerde bir yatakta 2 hasta yatıyor
ASYA

Hindistan’da salgın korkunç boyutlarda: Hastanelerde bir yatakta 2 hasta yatıyor

Hindistan’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı rekor kırmaya devam ederken, birçok hastanın aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı ve oksijen tedavisine erişimde zorluk yaşandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Hindistan’da salgın korkunç boyutlarda: Hastanelerde bir yatakta 2 hasta yatıyor
Hastanelerde bir yatakta 2 hasta yatıyor.

Kovid-19 vakalarında yaşanan rekor düzeydeki artış nedeniyle sağlık sistemi tıkanma noktasına gelen Hindistan’da hastanelerin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı.

HASTALAR AYNI YATAKTA YATIYOR

Ülkede Covid-19 hastalarını tedavi eden en büyük sağlık merkezi olan Yeni Delhi’deki Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) Hastanesi dahil bazı sağlık kuruluşlarında birçok hastanın aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. Ülkenin finans merkezi Maharashtra eyaleti ile birlikte Delhi ve Gujarat eyaletlerinde de benzer bir manzara yaşandığı ifade edilirken, sokaklarda ise ambulans kuyruklarının oluştuğu iddia edildi. Covid-19’un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarının vaka sayılarında patlama yaşanmasına neden olduğu tahmin edilen ülkede virüs tedavisinde kullanılan oksijen desteğine erişimde de zorluk yaşandığı belirtildi.

REKOR VAKA SAYISI

Son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini açıklayan Hindistan Sağlık Bakanlığı ise sayının ülkede ilk vakanın görüldüğü 30 Ocak 2020’den bu yana günlük vakalardaki en büyük artış olduğunu duyurdu. Son gelişme ile birlikte toplam vaka sayısı 14 milyon 291 bin 917’ye ulaşmış oldu. Yine son 24 saatte bin 185 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, can kaybı 174 bin 308’e yükseldi. Ülkede uygulanan aşı sayısının ise 117 milyon 223 bin 509 doz olduğu bildirildi.

Günlük vaka rekoru kıran ülkede şaşırtan manzara: Yüzbinler akın etti
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Hinduizm geleneklerine göre kutlanan dini bayramda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, sokaklarda da insanların iç içe olduğu görüldü.
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Hindistan’da Covid-19 salgınında üst üste rekor vakalar görülürken, milyonlarca Hindu Kumb Mela adlı dini bayram için Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar kentindeki Ganj Nehri’ne girmeye devam ediyor.
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Organizasyonda görevli polis Sanjay Gunjyal, bu sabah yaklaşık 650 bin kişinin nehirde yıkandığını belirterek, Kalabalık olmayan yıkanma alanlarında sosyal mesafeye uymadıkları için insanlar para cezasına çarptırılıyor, ancak çok kalabalık olan yerlerde ceza kesmek çok zor diye konuştu.
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Hükümet verilerine göre, son 2 gün içinde Haridwar’da binden fazla vaka bildirildi. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilen etkinlikte, Hindular nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına inanıyor.
Günlük vaka rekoru kıran ülkede şaşırtan manzara: Yüzbinler akın etti
Hindistan'da Covid-19 salgınında üst üste rekor vakalar görülürken, milyonlarca Hindu "Kumb Mela" adlı dini bayram için Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar kentindeki Ganj Nehri'ne girmeye devam ediyor.


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