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Dünya Hindistanda son bir günde 314 binden fazla koronavirüs vakası dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu
ASYA

Hindistan'da son bir günde 314 binden fazla koronavirüs vakası dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla Kovid-19 vakası, küresel salgında dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Haber Merkezi DHA AA
Hindistanda son bir günde 314 binden fazla koronavirüs vakası dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu
Arşiv

Hindistan’da günlük koronavirüs vaka sayısında dünya çapında rekor kırıldı. Ülke de dün günlük koronavirüs vaka sayısı 314 bin 835 olarak açıklandı. Virüse bağlı 2 bin 104 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’da tek bir günde 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası açıklanarak dünya çapında rekor kırıldı. Virüse bağlı ölümlerin ise 2 bin 104 olduğu belirtildi.


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Ülkenin hastanelerinde yatak sıkıntısı çekilirken bazı hastanelerde sadece birkaç saatlik oksijen kaldığı belirtildi.

ABD’de bulunan Güney Carolina Tıp Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar bölümünde yardımcı doçent olan Krutika Kuppalli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kovid-19, Hindistan'da sağlık sisteminin çökmesine yol açan bir halk sağlığı krizi haline geldi" dedi.

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