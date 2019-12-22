Dünya Hindistanda tansiyon düşmüyor Eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23e yükseldi
ASYA

Hindistan'da tansiyon düşmüyor: Eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 9 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Öte yandan eylemlerde 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
Hindistan'da tartışmalı yasanın kabul edilmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.
Hindistan'da tartışmalı yasanın kabul edilmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 9 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.Yapılan açıklamada ölümlerin artabileceği uyarısında bulunuldu.

Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, cuma gününden beri "önleyici eylem" kapsamında 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gösterilerin başladığı günden bu yana ise 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkeye 31 Aralık 2014'ten önce giren göçmenlere, vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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