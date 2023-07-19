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Dünya

Hindistan'da trafo patlaması sonucu elektrik akımına kapılan 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde trafo patlaması nedeniyle elektrik akımına kapılan 15 kişi hayatını kaybetti. Patlama, muson yağmurları sebebiyle ülkenin kuzeyindeki çoğu nehirde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı dönemde meydana geldi.

14:47 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Hindistan

Hindistan

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde trafo patlaması nedeniyle elektrik akımına kapılan 15 kişi hayatını kaybetti.


Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletindeki Alaknanda Nehri kıyısında trafo patladı.


Polis memuru Parmendra Doval, patlama sonucu 6’sı polis memuru 15 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirtti.


Doval, yaralıların Uttarkand eyaletinin Chamoli ilçesindeki hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaştı.


Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.


Patlama, muson yağmurları sebebiyle ülkenin kuzeyindeki çoğu nehirde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı dönemde meydana geldi.


Hindistan’da nisan ayında festival sırasında kamyonun enerji hattına temas etmesi sonucu 11 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.




#Hindistan
#Uttarkand
#Alaknanda
27 dakika önce
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