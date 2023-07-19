Hindistan'da trafo patlaması sonucu elektrik akımına kapılan 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nesil balistik füze "Agni P"nin fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece "Agni P" füzesinin fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilerek, yapılan denemede hedeflerin başarıyla yerine getirildiği aktarıldı.