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Dünya Hindistanda vaka sayısı 4 ayda ikiye katlandı 20 milyonu geçti
ASYA DÜNYA

Hindistan'da vaka sayısı 4 ayda ikiye katlandı: 20 milyonu geçti

Hindistan’da son 24 saatte 355 bin 828 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle, ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı. Ülkede 10 milyon vaka 10 ayda, 20 milyon vaka ise son 4 ayda aşılarak salgının hızını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
Hindistanda vaka sayısı 4 ayda ikiye katlandı: 20 milyonu geçti
Hindistan, ABD’den sonra 20 milyon vaka eşiğini geçen ikinci ülke oldu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka ve ölü sayısı artış yaşama devam ederken korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları rekor kıran Hindistan’da sağlık sistemi de çöktü. Ülkede son 24 saatte 355 bin 828 yeni tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyonu geçti.

Salgının başlangıcından sonraki ilk 10 milyon vakanın kaydedilmesi 10 ay sürerken, ikinci 10 milyon vaka sadece dört ay içinde kaydedildi.

Son 24 saatte 3 bin 438 korona kaynaklı can kaybı görülen ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 bin 408’e yükseldi.

Hindistan’da felaket görüntüleri: Cenazeler sokaklarda yakılıyor!
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Hindistan’da felaket görüntüleri: Cenazeler sokaklarda yakılıyor!


Durma noktasına gelen Hindistan sağlık sistemi Covid-19 testleri, oksijen tüpleri ve hastane yataklarında ciddi eksiklik görülürken, vaka ve can kaybı sayılarının gerçekte daha fazla olmasından endişe ediliyor.

FESTİVALLER YÜZÜNDEN ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Koronavirüsün B.1.617 adlı Hindistan mutasyonunun hızla yayılması ve Hindistan’da dini festivallere ve siyasi toplanmalara izin vermesiyle ülkede şubat ayından bu yana vakalarda ciddi artış görüldü.


  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini ve şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirtmiş, mutasyonun koronavirüs aşısının etkisi azaltabileceğini kaydetmişti.

Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi
KORONAVİRÜS
Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi

Hindistan'da rekor ölüm: Bir günde 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
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Korona virüs salgınında dün günlük 400 bin vaka sayısını aşan dünyadaki ilk ülke olan Hindistan’da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 215 bin 542’ye yükseldi. Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 19 milyon 557 bin 457’ye ulaştığı bildirildi.
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Hastanelerde yatak sayısının yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dün Delhi’deki Batra Hastanesi’nde oksijenin bitmesi nedeniyle 12 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Andhra Pradesh eyaletindeki 2 hastanede oksijenin tükenmesi sonucu toplam 16 kişi ve Delhi’deki Gurgaon bölgesinde de 6 kişinin öldüğü bildirildi.
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Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan’da ülke içinde aşı sıkıntısı yaşanıyor. Aşıların yetersiz kalması nedeniyle ülkede üretilen AstraZeneca aşısının ihracatı geçici olarak durduruldu.
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Hindistan'da rekor ölüm: Bir günde 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

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