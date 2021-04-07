Dünya Hindistanda vaka sayısında rekor Salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
ASYA

Hindistan'da vaka sayısında rekor: Salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Hindistanda vaka sayısında rekor: Salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Yeni Delhi eyaletinde bu ayın sonunda kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 801 bin 785'e ulaştı.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Bundan önceki en yüksek artış 4 Nisan'da 103 bin 558 vakayla kaydedilmişti.

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Bir günde 630 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 630 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 166 bin 177'ye yükseldi.

  • Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 11 milyon 792 bin 135'e ulaştığı ülkede, 135 bin 926 kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Maharaştra ve Delhi'de sokağa çıkma yasakları

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısına yakını (55 bin 469 vaka) Maharaştra eyaletinde görüldü. Eyalette hafta sonları ve hafta içi yerel saatle 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresinde 5 bin 100 yeni vaka tespit edilirken, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor.

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24 saatte 3 milyondan fazla aşı yapıldı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 milyon 337 bin 601 doz aşı yapıldığını bildirdi. Böylece ülkede uygulanan aşı sayısı 87 milyon 77 bin 474'e ulaştı.

  • Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

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